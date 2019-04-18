大陸國務院任命副部級官員，任命俞建華為商務部副部長、國際貿易談判副代表；陸建華為國家自然科學基金委員會副主任；吳鵬為常駐聯合國環境規劃署代表、常駐聯合國人類住區規劃署代表。

免去孫保紅（女）的常駐聯合國環境規劃署代表、常駐聯合國人類住區規劃署代表職務。

俞建華1961年12月出生，江蘇鹽城人，研究生學歷，法學碩士、工商管理碩士。

他曾在2017年出任商務部副部長兼國際貿易談判副代表，2018年任常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團特命全權大使、常駐代表。本次調任，重回商務部副部長兼國際貿易談判副代表職務。

俞建華長期在對外經貿部及商務部任職，是一個外貿及談判專家。曾任外經貿部歐洲司幹部；駐比利時王國大使館三秘、二秘，外經貿部歐洲司副處長、處長，國際司處長，外經貿部、商務部世貿司副司長，商務部國際司司長，商務部部長助理、商務部國際貿易談判副代表，常駐世界貿易組織代表、特命全權大使，兼常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織副代表。

(旺報 )