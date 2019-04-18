結束訪美，高雄巿長韓國瑜18日回到巿政府鳳山行政中心，被媒體問到是否有寫信給國民黨主席吳敦義，表達希望被徵召的意願，韓國瑜表示，不曉得謠言從哪裡來的，絕無此事！

日前在網路節目《雲端最前線》中，主持人楊文嘉提及郭台銘參選議題時，中華大學講座教授杜紫宸突然表示他要爆料，「據說韓國瑜在出國時之前，寫了一封信給吳敦義，吳敦義不是本來約跟他見面，韓國瑜在信上寫得非常清楚，『我不參加初選』，希望直接徵召，那這有點逼宮，如果吳敦義真的這麼做，那請問前新北市長朱立倫和前立法院長王金平情何以堪」！

杜紫宸在節目中表示，韓不肯參加初選，就要直接被徵召，那吳敦義如何給其他兩位交待？所以郭出來選，對吳敦義而言是解套。就不會往後延初選。

今日韓國瑜接受記者採訪，被問到出國前有沒有寫信給國民黨主席吳敦義，表達希望被徵召的意願？他表示，「絕無此事、絕對沒有寫信給吳主席」，不曉得這麼多謠言哪裡來，他再重申，絕對沒有這件事。

(中時電子報)