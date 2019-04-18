◎郭台銘宣布參選 韓：他是藍軍的人才

結束8日訪美行程，高雄市長韓國瑜18日清晨抵台，被問及鴻海董事長郭台銘宣布參選2020一事，韓國瑜表示，覺得非常的開心，下屆總統要顧到八個字，就是「臺灣安全，人民有錢」，郭台銘可以直接到美國白宮，也可以通中國大陸的中南海，在藍軍裡面，絕對是不可多得的人才。

◎細數國民黨４個太陽 傅崐萁避談未來規畫

前花蓮縣長傅崐萁今早出獄，立即在獄前發表演說，台下民眾選立委、選總統呼聲不斷，他細數國民黨4個太陽優勢，媒體追問他2020規畫，他則巧妙避談，稱隨遇而安。

◎八里社區警衛室氣爆 警衛逃生不及成焦屍

今天上午了9時許，新北市八里區長坑口一處社區警衛室發生氣爆，現場傳出陣陣火煙，警消到場撲滅火勢後，發現65歲任姓警衛逃生不及，不幸燒成焦屍，警消表示，現場燃燒面積約10坪，警衛室鐵窗、鐵門都疑似被氣爆炸飛，在警衛室裡還發現一桶16公斤瓦斯桶，詳細起火原因仍待調查。

◎中市托嬰中心傳虐嬰 負責人及保母3人送辦

台中市警方接獲陳姓婦人報案指稱，送到西區某托嬰中心的2歲兒子，身上陸續出現不明傷痕，持監視器畫面指控，保母對7名嬰兒掌嘴、巴頭、腳踢。警方調查發現幼童雙肘有紅腫，通報社會局與傳喚托嬰中心等人到案說明，並依違反《兒童及少年福利與權益保障法》及傷害等罪將負責人及保母等3人函送偵辦。

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