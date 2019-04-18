美國之音今天報導，環保組織綠色和平17日發布報告，指出大陸當地政府對於土地出讓帶來財政收入的依賴，給治理土壤汙染的努力蒙上陰影。研究大陸環境問題20餘年的威爾遜研究中心環境專家吳嵐（Jennifer Turner)指出：「土壤汙染是中國巨大的環境定時炸彈。如何治理汙染土地，誰來買單？」

這份由綠色和平與南京大學生態環境研究院聯合發布的報告《中國城市汙染地塊開發利用中的問題與對策》，分析了大陸各個省會城市截至2018年10月的汙染地塊狀況。

報告指出，在公開的174塊汙染地中，僅20％完成修復，1／4已出讓，出讓金額達1049.6億元人民幣（下同，約新台幣4838億元）。而在同一時期，治理汙染土地的金額僅僅為77.6億元。

美國之音稱，大陸在2018年下半年通過《土壤汙染防治法》，於今年1月1日起實施。這是大陸首部針對土壤汙染處理的法律。吳嵐表示，由於法律剛開始實施，誰來負責、誰來買單、如何監管和實施？都還沒有明確規定。

她說：「立法跟上了，可是這遠趕不上土地出讓的速度。這麼多年我們都知道這是當地政府獲得收入的方法。但相比其他指標，當地政府知道如果沒有達到空氣汙染和水汙染治理指標，他們就會失去中央政府提供的發展資金。而治理土地汙染沒有具體指標。」

綠色和平汙染防治專案主任保航說，大陸城市很大程度上依靠土地出讓來獲取收入，這使得當地政府有很強意願來保證土地的快速出讓。

吳嵐說，土壤汙染隱秘複雜而且不可逆轉，常被人稱為是看不見的汙染。

綠色和平的報告指出，近年來，化工、冶煉和鋼鐵等重汙染企業逐步退出城市核心區域，遺留了大面積的汙染地塊。包括鉻、砷、鉛等重金屬汙染物占到了所有汙染物的54％。

汙染物種類繁多也使得治理工作難上加難。武漢一個城市的土地就受到14種汙染物的汙染。而頻繁的土地出讓也使得政府很難讓真正造成汙染的企業負起責任來。

(中時 )