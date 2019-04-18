剛剛卸任北京故宮博物院院長的單霽翔，16日下午參加北京林業大學首屆校園文化節開幕式，為該校師生作了題為《匠者仁心——讓文化遺產資源活起來》的專題報告。在報告會前，北京林業大學校長安黎哲為單霽翔頒發了北京林業大學名譽教授聘書。

卸任故宮博物院院長後10天的時間，單霽翔已經有了3個新的「職務」，除了北京林業大學的名譽教授，4月9日，2019寧波文博會組委會聘請單霽翔為創意寧波顧問；4月11日，單霽翔又被聘為中國（寧波）特色文化產業博覽會顧問。

(旺報 )