退休沒閑著 單霽翔十天有三個新職務 12:542019/04/18 旺報 林永富 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 剛剛卸任北京故宮博物院院長的單霽翔，16日下午參加北京林業大學首屆校園文化節開幕式，為該校師生作了題為《匠者仁心——讓文化遺產資源活起來》的專題報告。在報告會前，北京林業大學校長安黎哲為單霽翔頒發了北京林業大學名譽教授聘書。 卸任故宮博物院院長後10天的時間，單霽翔已經有了3個新的「職務」，除了北京林業大學的名譽教授，4月9日，2019寧波文博會組委會聘請單霽翔為創意寧波顧問；4月11日，單霽翔又被聘為中國（寧波）特色文化產業博覽會顧問。 (旺報 ) #北京 #大學 #林業 #寧波 #顧問 也許您會感興趣 推薦閱讀 文化大學和臺科大酷點校園國際產學結盟 09:322019/04/15 中山大學結盟智榮基金會 推動社會創新 11:272019/04/15 Airbnb首季大陸業務 增長近3倍 19:022019/04/15 豎琴音樂搭橋 台灣女孩北京築夢 04:102019/04/16 明新科大與空中大學合作 建立教學策略聯盟 09:342019/04/16 看孫文信件 韓：英文字比我漂亮 11:172019/04/16 北京不放棄武統 美眾院前議長：兩岸之間最不穩定因素 16:532019/04/16 白宮顧問阻川普小英電話 外交部不予評論 13:552019/04/16 活化資產 炎洲出售生產線 19:472019/04/16 海洋科技跨校聯合論壇 磅礡登場 04:092019/04/18 兩岸熱門新聞 與F-35短兵相接 殲-20占優勢 - 日報 郭董問鼎總統 中共官媒：路是曲折 - 兩岸 - 中時 一帶一路風險多 為何國家不斷加入？ - 兩岸 - 中時 廣東省首次公布粵港澳大灣區官方地圖 - 兩岸 殲-20產量 比不上美軍售品F-35 - 日報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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