美國政府以國家安全為由禁用華為設備，並遊說各國不要讓華為參與5G網路建設，近來在歐洲各國掀起熱議。華為創辦人任正非接受德國媒體訪問時表示，美國的抵制只會造成反效果，華為業績不減反增，華為因此得感謝在世界各地呼籲封殺華為的美國政治人物。

任正非表示華為今年第1季的營業額，較去年同期成長了30.6%，美國的抵制只會造成反效果，讓更多人思考，美國明明誰都不怕，為何會怕華為這樣的「小白兔」，一定是華為的產品太好，他還警告冷戰可能再次發生，呼籲西方接受其它國家的崛起。

任正非強調，華為從來沒在設備裝置過「後門」，中國政府也不曾要求華為刺探情報，認為美國將5G科技當作戰略武器，封殺華為的動機是不願自己的科技被追上。

任正非也警告，美國發動的貿易戰，讓世界更加激進和不平衡，希望西方世界「保持開放和接受其它國家的崛起」，才能避免新冷戰。

(中時電子報)