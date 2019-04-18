鴻海董事長郭台銘昨宣布願參加國民黨總統初選，引發各界關注。對於郭是否有事先告知？前立法院長王金平今受訪表示「事先沒有講」，也沒有透露過心意。至於兩人好友、前藍委盧嘉辰指稱郭台銘可能將安排與王金平會面，盼兩人攜手合作；王則說，與郭台銘是好朋友，「朋友也在安排（會面）」。

王金平今出席中華戰略學會新任理監事聯席餐會，會前被問及若在黨內初選中勝出，是否會找郭台銘合作？王金平表示，誰能在初選中出線，全體大家一定要團結合作，這都是應該做到的。他也說，一直感覺郭台銘跟自己一樣，對國家、社會、人民以及許一個年輕人的未來，有這樣的使命感，「所以我們會一起努力」。

至於郭台銘數度強調不接受徵召，被外界解讀為「卡韓」？王金平說，黨的初選制度建立是應該的，在初選制度建立後，能推出一位真正有使命感的最優秀候選人，這是最重要的目的。對於「韓粉」遞出6萬份連署書主張「非韓不可」，王僅回「我們尊重」。

由於郭台銘「媽祖說我一定要出來」一說掀起討論，王金平被問及媽祖比較喜歡誰，則笑說「祂喜歡所有眾生」，當然自己承受媽祖各方面的庇佑很多，要感恩於祂。

媒體追問，郭台銘有身家財產在大陸，是否將成選總統包袱？王金平表示，他要宣布初選，應該什麼事都已經預想好了，至於是否選到底「我不知道，你要請教他」。

(中時 )