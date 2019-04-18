邱琦雯演出民視八點檔《大時代》，密密麻麻台詞在她的詮釋下，絲毫不見「卡卡」。她個性好強，不允許自己太常NG，她說：「關於演戲，我要求自己快速背詞，這樣才不會耽誤劇組進度，演員要有好的記憶力，記台詞走位，就算熬夜腦袋空了也要把戲演完。」現在練就半小時背完5頁冗長台詞，但初踏進八點檔，卻不是一開始就順遂，進劇組3天就險被退貨。

邱琦雯透露，10多年前剛演台語八點檔，因為台語不輪轉，常舌頭打結NG，有次才剛進劇組，第3天看劇本赫然發現自己的角色被寫出國，「我傻眼，心想這一出國，何時才會再演」？所幸她遇到貴人，導戲總監看到她的潛力，致電高層希望再給邱琦雯多一點磨練機會，她才得以繼續演出。她回憶當時不懂八點檔生態，後來才明白on檔戲分秒必爭，沒時間不斷重來，激起她好勝心，暗下決心減少NG次數，和自己比賽背台詞時間。

她坦言吵架戲最容易NG，「吵架語速會加快，音調提高，只要講太快，台語不好的人就很容易露餡」。除了吵架戲，自認女漢子的她，對嫵媚、放電等戲碼也容易NG，有次她要在戲中甩頭勾引男人，試了許多次都不到位，急得導播、工作人員跳下場示範，「這種戲我真的比較不在行，我很熟的朋友說妳看起來很女人、但其實根本是男人」。

邱琦雯表示，每個八點檔演員都要有表演基本功，哭、笑都要控制在瞬間完成，謙虛表示自己的演技除了努力磨練，可能還多了一些小天分。她演戲不怕NG，但還是有罩門，「我最怕早班外景第一場戲，因為沒睡飽，我的臉就會呈現浮腫狀態，有時粉絲會問我為什麼我忽瘦忽腫，我實在有苦難言」。

邱琦雯。（艾迪昇提供）

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