建國科大紙飛機團隊飛功了得，連續3年贏得海峽兩岸及港澳地區競技大賽冠軍，這次又奪得四年才一次的「Red Bull Paper Wings 2019 紅牛盃世界紙飛機大賽」台灣唯一代表權。（吳敏菁攝）

資訊與網路通訊系陳逸棨擲出38.7公尺，摘下飛行距離最遠個人冠軍。（吳敏菁攝）

建國科大紙飛機團隊飛功了得，連續3年贏得海峽兩岸及港澳地區競技大賽冠軍，這次又奪得四年才一次的「Red Bull Paper Wings 2019 紅牛盃世界紙飛機大賽」台灣唯一代表權；資訊與網路通訊系陳逸棨擲出38.7公尺，摘下飛行距離最遠個人冠軍，將飛赴奧地利參加世界盃總決賽。

折紙飛機、丟紙飛機是許多人小時候的遊戲，但如何讓紙飛機飛得更高飛得更遠涉及到工程力學、空氣力學。建國科大工程學院王紀瑞出身漢翔航太科技公司，參與過我國IDF戰機設計製造，懷抱夢想，在建國科大組成紙飛機團隊，為了這次世界級比賽

，足足養兵備戰5年了。

王紀瑞說，為了鼓勵學生認真研讀工程力學與空氣力學課程，激勵學生製作無人飛機外，也考慮到成本很高，又和系上其他老師利用課餘指導學生如何折好紙飛機，拓展了學生飛翔的舞台。

3年前王紀瑞帶領學生到澳門參加「海峽兩岸及港澳地區紙飛機競技大賽」，自動化工程系的宋振雄年年都得到第1名。

建國科大資訊與網路通訊系主任張傳旺說，紅牛盃世界聞名，台灣區先舉辦初賽、複賽、總決賽等，上千人競爭，分成飛最久、最遠、花式和創意個人類別，建國科大也是唯一參選35名選手全晉級，總成績是第1名。

這次飛出最遠陳逸棨擲出38.7公尺，贏過學長、冠軍保持人宋振雄36.87公尺；他說最開心的是，參賽同學全晉級沒一個落下，同學實力差不多，他只是比較幸運，分享平常喜歡打排球，習慣扭身、跳躍，可能無形中也練就助飛的肢體動作，最糗的是，在飛最久項目，一個不小心，竟然1.2秒就墜機了，同學都至少5秒以上呢。

陳逸棨一戰成名，取得參加在奧地利舉行的世界盃總決賽的入門票，是台灣唯一；工學院長王紀瑞說，為了取得「紅牛盃世界紙飛機大賽」世界總錦標賽，足足準備了5年了，終於取得入門票，紙飛機看似一張薄薄的紙張折成，涉及工程力學、空氣力學、翅膀角度等，飛機折好了，要如何擲得遠要靠技巧，不是靠蠻力。

(中時 )