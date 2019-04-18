台中市西區一所托嬰中心傳出保母對嬰幼兒施虐事件。市府社會局長李允傑表示，經調查確有虐嬰事實，市府將依照兒少法處托育人員6萬元至30萬元罰款，禁止其終身不得從事兒少服務相關工作；對於該托育機構，也將處6萬元到30萬罰款，最重處廢止立案許可；市長盧秀燕強調，虐嬰虐兒絕對要嚴懲，市府無法容忍虐嬰行為，她已要求相關局處針對虐嬰事件不但要重罰，更要進行源頭管理，貫徹兒虐零容忍，讓父母安心托育。

「虐嬰虐兒絕對要嚴懲！」盧秀燕表示，對無辜幼小的生命下手代表缺乏人性，所以市府對虐嬰這種行為一定要嚴懲，不但要嚴懲，更要追蹤管理，極少數托嬰中心經過嚴懲還會改頭換面成立別的中心，所以她已要求相關局處，針對虐嬰事件不但要重罰，更要源頭管理，哪怕換公司重新開設，都不容許。

社會局局長李允傑表示，根據市府調查，該托嬰中心的2名保母確實對6名嬰兒施以不當的虐待行為，因此，社會局將會依照兒少法第49條，處托育人員6萬元到30萬元罰款，並公布托育人員姓名，禁止其終身不得從事兒少服務相關工作。

針對托育機構的部分，將依照兒少法第83條第1款，虐待或妨害兒童及少年身心健康，處6萬元到30萬元罰款，經過完整調查程序後，最重將可處廢止立案許可。

有關該機構及虐嬰保母的過往紀錄，李允傑指出，按照去年的稽查的結果，業者並沒有特別的違規事實，這次施虐的保母是約莫26歲的新保母，兩位保母當時可能還不在該中心服務，不過，只要有違規事實，市府將終身禁止其從事兒少服務工作，機構也會付出很大的代價。

「貫徹兒虐零容忍是市府一貫的原則」。李允傑強調，按照中央衛福部的規定，托嬰中心評鑑是三年一次，105年的時候該中心評鑑為甲等，但市府認為這個評鑑的時間拖太長，所以每一年市府都會加強稽查與訪視輔導，公開全部資訊，包括托育人員、機構的名稱及違規事實；並加強軟硬體設備、教育訓練等評鑑項目，希望透過加強稽查輔導，公開透明的資訊，讓家長有充分知的權利，同時也讓業者知所警惕。

(中時 )