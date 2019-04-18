伍佰2013 在賴索托所拍攝的攝影作品。環球國際唱片提供

伍佰「其實不遙遠」攝影特展展覽現場。環球國際唱片提供

伍佰「其實不遙遠」攝影特展展覽現場。環球國際唱片提供

伍佰不只是搖滾歌王，也是攝影大師，他年初曾受邀出席「台北徠卡之家」開幕，時隔三月他帶著歷年精選的創作重返台北徠卡之家舉辦攝展。展覽作品中，最特別的莫過於他在非洲·賴索托所拍攝的照片，是他2013年擔任台灣世界展望會代言人親身走訪賴索托的珍貴記錄。

伍佰曾說過快門聲讓他深深著迷，讓他對徠卡愛不釋手，在攝影中他能脫離現實、探索自我，這也是他選擇台北徠卡之家作為他歷年精選作品發表首站的原因。他也表示台北徠卡之家有完整的藝廊空間，讓喜愛攝影藝術的民眾有種踏入舒適圈的自在感，所以選擇在此舉辦攝影個展。

2003 年，伍佰從朋友手上拿到的一台相機開啟了他的攝影魂，後來他走遍日本、非洲、大陸等世界各地，除了表演，還陸續發表了4本攝影書，用鏡頭訴說著不同階段伍佰眼中的世界與日常，透過這些作品也能讓大眾更認識歌手以外的伍佰，他說道：「雖然我在不同的世界裡拍了這些照片，我現在仍能清楚的感受到他們的情緒，其實不遙遠…。」

他精選歷年作品，希望藉由這些作品帶給大家不一樣的世界與觀點，而他也將於5月推出全新的音樂作品，以及5月18日於上海展開伍佰＆China Blue「 Rock Star世界巡迴演唱會」。

伍佰「其實不遙遠」攝影特展展覽資訊

日期：2019.4.16 (二)至2019.7.31 (三)

時間：10：00 – 20：00

地點：台北市大安區青田街六巷3號

電話：02 2391 2593

(中時 )