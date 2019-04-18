大陸「一帶一路」戰略已推行6年，在越來越多國家表達了不安和擔憂之後，還有更多國家和國際組織願意加入。美國之音今天報導，分析人士指出，這是因為全球對基礎設施的需求巨大，而且大陸願意在高風險國家投資。另外，由於面臨壓力，大陸也不得不對「一帶一路」做出調整。

根據「一帶一路」官網，目前大陸已經與126個國家和29個國際組織簽署了174份共建「一帶一路」合作文件。最新消息說，瑞士領導人烏力·毛勒不僅將出席第二屆「一帶一路」峰會，而且大陸和瑞士還將簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄。

美國之音報導，美國智庫新美國安全中心亞太安全項目高級研究員丹尼爾·克里曼（Daniel Kliman）說，大陸為了實現地緣政治目標，願意在高風險國家投資，這往往是以市場為主導的經濟體不願做的。

他說，不同地方對大陸的「一帶一路」的風險也有不同的看法。在印度太平洋、拉丁美洲和非洲地區，越來越多人擔心「一帶一路」及負面影響。部分原因是這些國家缺乏資源也沒有能力。大陸處於優勢地位。在歐洲，像義大利，他們有歐盟、有法治，很多國家更自信。他們覺得可以設定自己的條款與大陸接觸。認為自己有能力來抵消不利的一面。

在「一帶一路」項目面臨了來自包括西非獅子山、孟加拉、緬甸和馬來西亞的挑戰後，（這些國家許多專案被迫取消或縮減規模。當地政府領導人和專家擔心「一帶一路」將成為外交債務陷阱）北京開始對「一帶一路」專案做出調整。

美國之音報導，總部設在北京的策緯諮詢公司（Trivium China）聯合創始人安德魯·波爾克說：「大陸的管理者意識到他們想要成功，就必須務實，特別是在當地政治和社會層面反對一帶一路的情況下。」

最近，大陸削減了馬來西亞一處鐵路的造價。大陸已同意將該專案的價格降低1／3，減為110億美元，預設了原來的協定在經濟上行不通。馬來西亞總理馬哈地也是首批宣布參加即將舉行第二屆「一帶一路」峰會的外國領導人之一。 分析人士認為，大陸的這個做法將會給即將到來的峰會帶來正面的影響。

(中時 )