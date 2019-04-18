翻攝自氣象局

13:01發生全台4級以上的有感地震，地震規模6.1，震央在花蓮縣秀林鄉深度18.8km，最大震度花蓮縣銅門7級、南投5級、宜蘭5級、台中5級、台北5級、桃園4級、新竹4級、苗栗4級、彰化4級、嘉義3級、雲林3級、台東3級、高雄2級、南投2級、澎湖2級、屏東1級，是花蓮秀林鄉銅門村46年來最大的地震。

地震測報中心主任陳國昌說，不排除一周之內有規模5以上餘震，且此次地震不能算正常能量釋放，自1973年到現在，46年來這地區只發生過6次規模超過5的地震，之前5個是規模5至5.5，這次是有科學儀器以來最大的一次。

陳國昌說，台北因為盆地效應，因此震度達5級以上，搖晃程度非常大，狀況比花蓮嚴重，有大樓歪斜、牆壁裂掉等。台北捷運全線停止營運大約2小時，現在已恢復行駛。台灣高鐵、機場捷運也恢復通車，台鐵宜蘭=花蓮鳳林停駛。

接著13:17花蓮又發生餘震、規模4.1，最大震度花蓮銅門5級，花蓮市4級、南投3級、台中梨山2級、宜蘭南山2級。

翻攝自 中央氣象局

6.1地震當下網友們紛紛在PTT表示，牆壁瞬間裂掉、磁磚掉落，「X超大」、「在六家13樓辦公室牆壁裂惹」、「臺北大安師大，玻璃磁磚掉落」、「台中有感蠻久的」、「先左右搖，然後整個上下跳」、「台北搖成這樣才5」、「我還以為我幻覺，真的在震」、「花蓮超大，我腳軟」，也有不少網友表示，「現在還在暈」。

圖為國家級警報簡訊。(讀者提供)

中天新聞

圖為北捷劍潭站。(讀者提供)

圖為文湖線捷運停駛。(讀者提供)

天母高島屋掉落一堆磁磚。(翻攝自 爆怨公社)

書櫃倒塌、燈損毀。(翻攝自爆怨公社)

(中時電子報)