今年選秀狀元大熱門錫安威廉森還沒進入NBA，就準備成為18歲億萬富翁了嗎？擁有「詹姆斯接班人」封號的杜克大學前鋒錫安威廉斯，18日遭《ESPN》爆料，他簽下的第一份球鞋贊助合約價碼，將可達到詹姆斯、杜蘭特等級！

當年曾為Nike簽下喬丹的「球鞋教父」索尼瓦卡羅表示，「我在這個行業混了半世紀，錫安威廉森真的讓我想起1984年的那個人(喬丹)，我預測錫安威廉森將成為世界上第一個18歲億萬富翁，他可以成為任何品牌的主要代言人。」

「錫安威廉森絕對屬於億萬等級球星，他是我見過最值得行銷推廣的個人品牌，假如要我出面協商的話，這應該是我這輩子經歷最激烈的價格戰，我肯定願意付出一切。」會讓瓦卡羅說出這些，看來錫安威廉森確實球星架式十足。

畢竟錫安威廉森本季在杜克大學出賽收視率，根據《ESPN》調查，甚至壓過不少NBA球賽，場均收視人數達到223萬的誇張數字，他的商業價值之高，自然不可言喻，或有機會超越當年詹姆斯、杜蘭特或喬丹的贊助球鞋合約價碼。

(中時電子報)