員生醫院中醫部主任林親怡強調，來路不明的藥材，或亂吃成藥，不僅傷腎，更可能對身體健康造成危害。（謝瓊雲攝）

員生醫院中醫部主任林親怡強調，肝腎病變患者，若能透過中醫門診調理，並定期回西醫門診檢查追蹤，僅需一兩個月，肝腎功能就能明顯獲得改善。（謝瓊雲攝）

70歲沈姓老翁因腎衰竭4期不見好轉，年初滿臉愁容走進員生醫院中醫部，中醫部主任林親怡除了叮囑他平日保健注意事項，也開了藥讓他進行調理，1個多月後西醫再次抽血檢驗，腎功能已恢復到3期，明顯獲得改善。

林親怡表示，門診時見他又黑又瘦、一臉倦容，檢視他的檢驗數據，不只腎功能極差，檢視眼部結膜，也非常蒼白，還有貧血、倦怠、蛋白尿等症狀，透過定期回診與中藥調理，終於慢慢獲得改善。

林親怡指出，另一名69歲的江姓女病患，服用處方用西藥「保肝藥」後，肝發炎指數仍然偏高，前來尋求治療時，仍不免憂心，為了顧肝吃中藥，會不會反而傷了腎？

實際上，經過中醫治療後，江女士不僅長期偏高的肝發炎指數完全恢復正常，從抽血報告中的數據更顯示，連腎功能也明顯進步回升，腎功能(eGFR)從40.04進步到61.07，從中度回到輕度。

林親怡說，很多民眾仍抱持有「吃中藥會傷腎」的錯誤觀念，其實現在醫療院所開立的科學中藥，皆經過衛福部的「農藥、重金屬、黃麴毒素」等幾十項特定物質的檢驗，安全性沒有問題。西醫長期服用類固醇、消炎止痛藥與大劑量的抗生素治療，導致的副作用、腎功能危害，也不容輕忽。

她強調，多數民眾是未經醫師診治、開立處方，自行購買成藥或是來路不明的藥材，未經檢驗，或吃錯體質，才造成傷害；事實上，許多期刊證據顯示—只要經由合格中醫師處方，服用具有衛福部藥證的中藥，並定期回西醫門診追蹤，確實可以有效改善肝腎功能。

(中時 )