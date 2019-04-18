6.1強震 台北捷運已恢復行駛 13:182019/04/18 中時 林縉明 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北捷停駛，圖為旅客都在劍潭站下車。（徐秀娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天下午1時1分發生規模6.1地震，台北市震度達4級，劇烈搖動令人有感，台北捷運目前全線停駛，列車到站後全面清車，大批乘客被請下車，北捷待人工巡查軌道後，確認行車無安全疑慮後才會恢復營運,預計將停駛2小時，已在14:30全線恢復行駛。 (中時 ) #北捷 #停駛 #強震 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸最大陸路口岸站滿洲里站中歐班列 首次實現均衡運輸 18:322019/04/14 《傳產》不想北漂，高鐵通勤換房價 11:082019/04/16 香港推「e的士」 鼓勵用八達通付車資 16:082019/04/16 紅樹林捷運、輕軌站台7月連通 轉乘更省時 17:582019/04/16 開腹取卵 人工生殖術大突破 04:092019/04/17 紅樹林捷運、輕軌連通道 7月完工 04:102019/04/17 嘉義縣便民辦地政業務 服務列車1周1村里巡迴開跑 20:132019/04/17 東元田明訓醫師 人工生殖後重要推手 04:092019/04/18 花蓮邀老人體驗大車死角 04:102019/04/18 6.1強震！花蓮銅門震度7級 46年來最大震 13:032019/04/18 生活熱門新聞 強震！北市長安東路大樓傾斜 現場拉封鎖線 - 生活 6.1強震！花蓮銅門震度7級 46年來最大震 - 生活 6.1強震 台北捷運已恢復行駛 - 生活 降血壓藥別碰這水果！副作用驚人 - 生活 嚇慘！氣象局：一週內不排除5以上餘震 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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