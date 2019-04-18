今天下午1時1分發生規模6.1地震，台北市震度達4級，劇烈搖動令人有感，台北捷運目前全線停駛，列車到站後全面清車，大批乘客被請下車，北捷待人工巡查軌道後，確認行車無安全疑慮後才會恢復營運,預計將停駛2小時，已在14:30全線恢復行駛。

(中時 )