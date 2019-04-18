戚性驚世媳婦虐死97歲公公，士林地院今開庭進行言詞辯論，戚女說，犯案時腦中出現白點，不知道自己做了什麼。而辯護人主張，戚當時罹患思覺失調症，希望法院能判決無罪，但法官詢問死者的兒子，也是被告的先生意見，杭男表示：「相信父親也不會追究，希望我們能共組健康家庭。」

戚在去年12月20日動手推公公跌倒，導致身軀撞擊馬桶、洗手台和地磚，還用腳踢、淋冷水、噴殺蟲劑，並將冷凍雞肉、妤受放在死者身邊，隔天繼續凌虐導致死亡，遭地檢署依傷害致死起訴。

士林地院開庭，戚女上週保釋離開看守所，現住醫院精神病房，開庭時她說自己精神狀態不佳，滿分10分只有5分。律師說，案發5天前，公公還參加戚女和他兒子的婚禮，兩人情同父女，戚還曾幫公公清洗屁股，絕對沒有動機要傷害公公。

辯護人更說，戚女本性善良，曾在路邊遇到賣玉蘭花的老太太，並向先生要3000元買整盤並陪伴在旁。如果不是因為患病，絕對不會發生這起悲劇，係望法官考量戚女犯案時，沒有辨識行為的能力，依法判決無罪。

死者的兒子杭男自己不願意追究，也相信父親不會追究，他說：「照顧妻子、父親都是我的責任，這些年妻子陸續發病，這次沒有被壓制，都是我的疏忽才導致遺憾，相信爸爸不會追究，造成的傷害需要時間渡過。」

庭末審判長特別問以後兩人要如何相處、有沒有困難？杭強調沒有困難，希望法官從輕判決。戚女則保障會按時吃藥、規律就診，就醫以後腦袋清楚，想到一條人命就沒有，真的對不起先生。合議庭諭知7月4日上午宣判。

(中時 )