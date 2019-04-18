6.1大地震 機場捷運暫停營運巡軌 13:232019/04/18 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣於13時01分發生規模 6.1 地震，連帶影響桃園是震度有4級，機場捷運列車手動行駛至最靠近的車站，旅客先下車等候，目前全線暫停營運，等待工作人員巡軌完畢復駛。 (中時 ) #營運 #機場 #影響 #捷運 #花蓮縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒捷運沒景點？網揭民生社區大賣點 14:272019/04/15 MSCI推遲中國指數轉換時程，法人:無礙中長期漲勢 17:042019/04/15 被搖醒！23：26花蓮規模4.1地震 最大震度5級 23:352019/04/15 華為任正非登大陸最具影響力商界領袖 15:312019/04/16 紅樹林捷運、輕軌站台7月連通 轉乘更省時 17:582019/04/16 陸股強彈 ETF同歡 20:532019/04/16 紅樹林捷運、輕軌連通道 7月完工 04:102019/04/17 騰輝初上市 股價飆逾5成 10:582019/04/17 台南先進運輸捷運說明會 中西區反對聲浪多 20:422019/04/17 台南捷運說明會 男子發言指民代阻撓捷運惹毛一票人 00:122019/04/18 生活熱門新聞 強震！北市長安東路大樓傾斜 現場拉封鎖線 - 生活 6.1強震！花蓮銅門震度7級 46年來最大震 - 生活 6.1強震 台北捷運已恢復行駛 - 生活 降血壓藥別碰這水果！副作用驚人 - 生活 嚇慘！氣象局：一週內不排除5以上餘震 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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