花蓮發生震度7級強震，行政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院長蘇貞昌第一時間已指示中央災害應變中心成立，各部會正在陸續進駐中。

(中時 )

#災害應變 #災害應變中心 #災害 #中心 #應變中心