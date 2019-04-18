CNN報導的影片《富士康破碎的承諾史》（Foxconn History of Broken Promises），反諷郭台銘。

郭台銘選總統替接下來的大選投下一個震撼彈，外國媒體也紛紛關注戰況，但是有網友早翻出2017年CNN就唱衰郭董，認為他老是說話不算數，做節目嘲諷郭台銘的富士康公司一系列「令人讚嘆但還沒兌現的承諾」。

CNN報導的影片《富士康破碎的承諾史》（Foxconn History of Broken Promises），是在2017 年製作，富士康公司自2011年以來，宣布包括要在越南、巴西、美國賓州，以及印尼、印度等地投資3000萬美元至50億美元的承諾，沒有一個實現，都只是說說而已。這家台灣電子製造商最出名的是在中國的工廠生產蘋果iPhone 手機，不過2016年1名31歲中國男子的自殺事件，該男子在富士康裝配線上工作了1個月，因為工作嚴苛、收入微薄而走上絕路。

美國也考慮到郭台銘多年來在許多國家和地區製定和違背承諾的歷史，富士康將在威斯康辛州設廠計畫也蒙上陰影，威州州長艾佛斯 17日表示，由於鴻海旗下的富士康科技集團未能實現創造 1 萬 3 千個就業機會的承諾，打算與富士康針對當地投資案重新商談。

(中時電子報)