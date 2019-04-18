行政院會上午通過假訊息防制第2波的3項修法，包括《中華民國刑法》、《陸海空軍刑法》及《公民投票法》修正草案，未來以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具犯罪者得加重其刑1／2。法務部舉例，未來若透過簡訊、LINE惡意傳播「衛生紙之亂」或損害他人信用者，最重可處3年以下有期徒刑，或併科30萬元以下罰金。

政院第2波假訊息修法共有5項，今天原定通過的還包括《公職人員選舉罷免法》及《總統副總統選舉罷免法》，但相關條文內容，也就是「候選人或被罷免人如認為涉有散布謠言或傳播不實情事，得向法院聲請緊急限制刊播令移除內容，且法院應於2日內裁定，有關法院應於2日內裁定涉及法院權責」，尚需進行溝通，像是法院2日內裁定，執行面是否可行，都還要討論，因此院會暫不處理。

修正過的《中華民國刑法》第251條、第313條修正草案、及《陸海空軍刑法》第72條修正草案，內容都是以廣播電視、電子通訊、網際網路或其他傳播工具傳送影響物價、或不實資訊，或損害他人信用，違法者得加重其刑1／2。

因此修法後若透過前述廣電網路途徑企圖影響經行政院公告的生活必需品價格，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金；在妨礙信用罪方面，修法後得加重其刑至1／2。

法務部次長蔡碧仲舉例，生活必需品包括衛生紙之亂的範圍，但詳細內容還要由行政院物價平準相關機制討論；至於條文中「電子通訊」，法務部也補充說，包括以「簡訊」LINE等方式意圖散布、流傳於眾都可能適用。

而「陸海空軍刑法」第72條修正草案，現行規定是現役軍人意圖散布於眾、捏造關於軍事上謠言者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。修法後則規範，現役軍人在網路上犯捏造或傳遞不實訊息者，加重其刑至1／2。

此外，為避免不實廣告及境外勢力介入公投，這次《公民投票法》修法，則是規範報紙、雜誌、廣播電視、數位通訊、網 際網路或其他媒體，不得接受外籍、大陸、香港、澳門地區個人、法人團體或機構直接或間接委託刊播廣告；刊播公投廣告時，也應載明或敘明刊播者、出資者及其他相關資訊。

(中時 )