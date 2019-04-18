台灣每人每年平均食用17公升牛乳，國內酪農業年產值亦高達101億元，但乳牛飼養條件不佳，母牛產後60天即被迫再度配種，飽受懷孕、泌乳雙重壓迫，畜舍潮濕髒亂，均易使牛隻發生乳房炎、蹄病等疾病，進而影響牛乳品質。台灣動物社會研究會今（18）日公布乳牛痛苦指標，估計國內半數以上乳牛場均缺乏適當的動物福利條件。
目前全台共有553家酪農場，約11萬頭乳牛，動社近兩年來走訪調查雲林、彰化、屏東、桃園等7個縣市24家乳牛場，發現普遍存在乳牛密集產乳易致病、
人為干擾致使牛隻緊迫及專業人力設施不足等問題。
動社副執行長陳玉敏表示，乳牛本是溫帶動物，但台灣85％乳牛業在台中以南，一年超過10個月溫度高於21度，牧場只能灑水降溫，牛隻備受熱緊迫所苦；且為使乳牛持續泌乳，母牛產後60天即會被迫再度「人工授精」，乳牛承受懷孕、泌乳雙重體能消耗，產後兩個月罹病率高達75％。
此外，乳牛蹄腿構造適合行走凹凸不平柔軟的草地，但台灣畜舍多為平滑水泥地，常引發牛隻蹄病，畜舍潮濕，牛隻滑倒、劈腿也都是常態。
陳玉敏表示，乳房炎、蹄病是乳牛最常見疾病，乳房炎即造成酪農業每年9億元以上的損失，但台灣乳牛獸醫師僅30位，修蹄師不到20位，專業人力明顯不足。
此外，畜牧場為方便榨乳，小牛出生即採取母子分離，執行去角、烙印及修蹄等工作均無疼痛舒緩措施，甚至直腸觸診時，有的人還是隨手抓一把牛糞充當潤滑劑就插入牛隻直腸，嚴重影響乳牛身心健康。
陳玉敏說，國內榨乳倚賴人力，故政府試圖引進外勞解決人力短缺問題，但乳牛脹乳時間不一，人工榨乳易造成牛隻緊迫，乳牛業應引進榨乳機器人取代人工榨乳。她指出，國內酪農業僅35％設置電腦監測系統，但其中76.9％是監測發情狀況，疾病警示僅佔38.5％，亦即全台8成以上牛場無法及時偵測乳牛健康狀況。
動社建議，國內雞、豬飼養均已訂定動物福利指標，農委會也應制定乳牛飼養動物福利規範，鼓勵乳牛業提升飼養環境，政府並應成立第三方研究及監督單位，確保生乳檢驗等資訊公開。
(中時 )
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