花蓮縣下午1點1分發生芮氏規模6.1地震，公路總局指出，台8線已全線封路。台鐵局緊急進行巡查，宜蘭到花蓮鳳林間列車暫停行駛，列車將會延誤，並已成立應變小組。高鐵則有2列車一度停駛，現已重新發車。桃機航廈內有一片天窗破損，目前已先將該區隔離。

台鐵局表示，宜蘭=南澳間按地震5級規定辦理，瑞穗=花蓮=南澳，宜蘭=台北間按地震4級規定辦理，台北=桃園按地震3級規定辦理，已請經工、電單位派員巡查路線及電車線設備，為應變需要，自即時起局本部區成立一級緊急應變小組。

台灣高鐵則受今（18）日午間花蓮地區地震影響，台北至桃園區間一級地震告警作動，共有二輛行駛該區間之列車一度受地震影響暫時停車，經確認安全無虞後，現均已重新發車。現正依地震應處標準程序，針對受影響區間進行各項巡檢工作，以確保旅客及營運安全。

桃園機場受地震影響，經初步清查跑滑道正常運作，航廈內D區一片天窗破損，下方已先用Qline隔離避免旅客接近、電車停駛5分鐘確認正常恢復營運、二樓移民署5號櫃查驗檯後方天花板輕鋼架歪斜，部分電梯待確認後始能復歸，無人員旅客受傷情況，其餘正常運作。

公路總局及第四區養護工程處已成立應變小組，經立即使用CCTV初查台9及台9丁線蘇花公路正常，台8線太魯閣至大禹嶺暫時封閉，並立即派員巡查轄管省道路況，後續將儘速公布相關通阻資訊。並呼籲用路民眾，地震過後應隨時注意路況資訊，且山區道路易發生坍方落石，宜避免行駛山區道路。

另外，航港局表示，經港務、工程、業務等單位於港區巡查後，港區無災情發生，裝卸作業正常。

(中時 )