馬修連恩與官靈芝將出席2019客家桐花祭-聽見桐花音樂會。照片提供新視紀整合行銷

黃子軒與山平快將出席2019客家桐花祭-聽見桐花音樂會。照片提供新視紀整合行銷

「2019客家桐花祭-聽見桐花音樂會」4月20日下午5點半，將於苗栗臺灣客家文化館戶外廣場登場，由馬修連恩、官靈芝、黃子軒與山平快、林曉培、米莎以及楊世豪等人連袂演出，當天音樂會找來客家詩人邱一帆以及插畫家不達景，將詩與畫作巧妙結合，帶來視覺與聽覺的多重享受。

林曉培1998年以歌曲《煩》驚艷樂壇，並在第10屆金曲獎擊敗陳綺貞等人獲最佳新人獎，曾唱紅金城武、梁詠琪主演電影同名主題曲《心動》。沒想到後來她發生酒駕肇事和被爆虐狗事件，重創演藝事業而淡出樂壇，不過經歷人生起伏的她，始終不放棄音樂，今年將再戰樂壇，推出新的音樂作品。林曉培表示，這是繼2013年推出發燒碟之後，相隔6年再推新歌，希望歌迷朋友要多多支持！

身為屏東客家人的林曉培大力推荐客家美食「好吃又好喝」，包括咸湯圓、擂茶等，建議歌迷朋友在欣賞音樂會的同時，一定別忘記抽空品嘗美食。而她演出每次必唱的歌曲是《她的眼淚》，她笑說：「這首歌從一出道就唱到現在了，所以次數不可考。就像你從出生到現在吃了多少碗米飯～～～哈哈！」

曾獲加拿大育空國際音樂人大獎與多屆金曲獎肯定的馬修連恩表示，本次演出將搭配大型鋼琴，帶來多首符合桐花浪漫氛圍歌曲，日前與官靈芝彩排王菲經典歌曲《我願意》；官靈芝連續兩張客語專輯都獲金曲獎入圍或得獎肯定，她表示客語是個美麗語言，用客語創作更能讓她更感受到客家文化，透過音樂思念她最愛的母親。而日前她更大膽嘗試用閩南語發行最新專輯《爵好Jazz’s Good》，更獲全球華語金曲榜春季總排行亞軍。這次音樂會她將演唱包括招牌歌曲《頭擺的你》等多首客語歌曲，她表示，這次客家桐花祭推出低卡路里的輕食桐花便當，讓她十分期待，希望有機會可以品賞。

(中時 )