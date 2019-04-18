地牛翻身 國小學生急避難 13:522019/04/18 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今天下午1時地震發生後，宜蘭國小透過廣播，引導學生到操場避難。（李忠一攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 地震發生後，宜蘭縣有超市的商品因地震而摔破。（翻攝照片） 今天（18日）下午1時1分發生地震，宜蘭縣宜蘭市震度4級，地震發生後，消防局初步清查，羅東鎮有一處發生瓦斯外洩情形，但經關閉開關後狀況已經排除，而平時防災訓練有素的宜蘭國小，則緊急透過廣播，疏散學生到操場避難。 宜蘭縣消防局在地震發生後立即清查，除羅東鎮中華路有一處發生瓦斯外洩，且已排除外，尚未接獲其他災情，另有超市店內商品因地震而摔破。宜蘭國小在地震發生後，立即透過廣播通知學生在操場等空曠處集合，並由老師引領、安撫學生。 (中時 ) #地震 #學生 #國小 #廣播 #宜蘭縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 留下人才 宜蘭縣推就業獎勵金 16:382019/04/14 住宅地震險 全台投保僅三成 04:102019/04/16 宜蘭奪7金 林姿妙嘉勉選手 04:102019/04/16 少見三個字命名國小 鹽水坔頭港國小宋江陣聞名 07:232019/04/17 宜縣長林姿妙率團赴陸招商 首日簽訂七項合作意向書 20:332019/04/16 921震央拍地震遺址 拍到一半地震來 13:392019/04/18 生活熱門新聞 強震！北市長安東路大樓傾斜 現場拉封鎖線 - 生活 6.1強震！花蓮銅門震度7級 46年來最大震 - 生活 6.1強震 台北捷運已恢復行駛 - 生活 降血壓藥別碰這水果！副作用驚人 - 生活 嚇慘！氣象局：一週內不排除5以上餘震 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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