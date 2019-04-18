地震發生後，宜蘭縣有超市的商品因地震而摔破。（翻攝照片）

今天（18日）下午1時1分發生地震，宜蘭縣宜蘭市震度4級，地震發生後，消防局初步清查，羅東鎮有一處發生瓦斯外洩情形，但經關閉開關後狀況已經排除，而平時防災訓練有素的宜蘭國小，則緊急透過廣播，疏散學生到操場避難。

宜蘭縣消防局在地震發生後立即清查，除羅東鎮中華路有一處發生瓦斯外洩，且已排除外，尚未接獲其他災情，另有超市店內商品因地震而摔破。宜蘭國小在地震發生後，立即透過廣播通知學生在操場等空曠處集合，並由老師引領、安撫學生。

(中時 )