追蹤中 #直擊 / 13:01芮氏規模6.1地震 ，北市長安東路二段大樓磁磚掉落、傾斜，中時電子報特派員現場回報災情狀況

18日下午1點01分花蓮發生規模6.1地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，深度僅19km，台北市長安東路二段上有大樓傾斜靠到隔壁大樓，警消目前已疏散完大樓內100位民眾，附近道路也拉起封鎖線，長安松江到長安伊通這段雙線封閉，呼籲民眾沒事不要前往。

傾斜大樓對面的建築內部也感受到強烈搖晃，內部一片混亂。(圖/讀者提供)

臉書專頁「麵包師傅的蔥油餅」發文，「長安東路屈臣氏大樓瞬間移位，靠在米塔大樓身上，要不然就像好萊塢，災難片一樣直接瞬間垮掉」。

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(中時電子報)