北市驚傳路面破裂？市府澄清：柏油灑落 13:462019/04/18 中時 林縉明 、 林郁平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 網路瘋傳北市路面破裂，市府澄清是瀝青潑灑。（網路照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 網瘋傳北市路面破裂其實是柏油潑灑 花蓮縣今天下午發生規模6.1地震，台北市震度達4級，傳出松仁路疑似路面出現大裂痕，對此，北市府澄清，經信義警分局員警到場查看，現場為柏油灑落，無安全疑慮。 全台發生有感地震後，網路流傳一張北市松仁路的鳥瞰照片，路面看似龜裂，轄區信義分局到場勘查，發現是柏油灑落在地面，無安全顧慮。另師大宿舍5樓輕鋼架掉落，人員無安全顧慮。 (中時 ) #柏油 #北市 #市府 #警分局 #信義 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市文山二警分局前方路口 公車輾斷老婦雙腿 17:172019/04/14 大甲媽明進入清水 警籲勿放鞭炮別搶轎 20:412019/04/14 石來運轉福至新北 潑水求好運 04:102019/04/15 新式警察制服 平鎮警壓力測試「沒問題」 12:332019/04/15 台灣唯一 信義房屋再奪國際企業社會責任獎 09:002019/04/16 磊山保經送暖17年 助弱勢築夢 04:102019/04/16 改善汐止交通 高科技偵測器進駐 04:102019/04/16 中和警深入校園 搭配藝人齊反毒超吸睛 18:142019/04/16 觀看大甲媽 童反鎖車內警破窗傷手 21:522019/04/16 擊掌交接退休警見證 全國警察換新裝 10:522019/04/18 社會熱門新聞 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 - 社會 不斷更新》花蓮6.1強震 各地災情一覽 - 社會 影》花蓮強震 21樓搖晃慘況曝光 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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