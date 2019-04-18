網瘋傳北市路面破裂其實是柏油潑灑

花蓮縣今天下午發生規模6.1地震，台北市震度達4級，傳出松仁路疑似路面出現大裂痕，對此，北市府澄清，經信義警分局員警到場查看，現場為柏油灑落，無安全疑慮。

全台發生有感地震後，網路流傳一張北市松仁路的鳥瞰照片，路面看似龜裂，轄區信義分局到場勘查，發現是柏油灑落在地面，無安全顧慮。另師大宿舍5樓輕鋼架掉落，人員無安全顧慮。

(中時 )