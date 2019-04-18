劉家昌發文。（圖／翻攝自劉家昌臉書）

鴻海董事長郭台銘證實將參加國民黨總統初選，為2020選舉投下震撼彈，知名音樂人劉家昌對此稍早發文表示：「郭台銘對中華民國有過什麼貢獻？」更反問郭台銘4年前國民黨瓦解他人在哪，劉家昌更不滿國民黨有些人忙著為郭董「量身打造」，直言：「好噁心」。

得知郭台銘將參選國民黨總統初選，劉家昌隔空問郭董4年前人在哪裡，如今民進黨不行了，國民黨本傳出要徵召韓國瑜，民調也領先，「你出來幹什麼？」，並指他之前看到郭台銘帶國旗棒球帽去看韓國瑜，「我就知道奸商另有目的，出風頭占便宜，令人反感。」

對於其他人看好郭台銘若選上會振興台灣經濟，劉家昌說：「幾十年來見到你在國外用了數百萬員工發大財，這些機會給你故鄕台灣孩子，台灣經濟會如此不景氣嗎？」並指所謂的媽祖說，「你說媽祖讓你選。王金平也說媽祖讓他選。媽祖人格分裂了？」

最後，劉家昌表示：「二O二O中華民國要選一個有人格的領導人，不是選財伐（閥）。」更強調：「韓粉你們支持的是一個真誠、有能力、有情有義、有心的韓國瑜。繼續努力，我全力支持你們正確的選擇，既使不靠國民黨。也不會輸。」

(中時電子報)