前新北市長朱立倫18日接受電台專訪。（姚志平攝）

新北市長朱立倫中午接受廣播專訪時重申兩個「全力」，如果要徵召就全力支持，要初選就全力以赴；對於黨內對徵召和初選各有立場，他呼籲黨中央要儘快做決定，不應把初選和徵召混在一起，也不能拖著慢慢考量不決定，「國民黨若從全黨靠一人，到最後變成全黨剩一人，那就沒有勝選機會了。」

朱立倫說，身為國民黨的一份子，應該要反省的是，民眾去年11月24號是討厭民進黨，絕對沒有代表他一定要支持國民黨，國民黨要給人感受到一股不同的氣氛，這個不同的氣氛就是說有這樣的決心帶民眾看到國民黨有改革的決心，有新的政策、新的希望而不是在這個過程當中的紛紛擾擾。

他強調，這是個過程，最慢兩個多月後還是有一位候選人，國民黨要讓民眾感受到不同氣氛，不是在過程中製造紛擾，若是因為過程中如果還是「黨內互打不用錢」，造成民眾不滿或支持者流失，就太不值得。

他以棒球作比喻，「我們就是一個球隊，球隊誰要來主投，不代表說其他人都不重要啊！」朱立倫說，無論誰代表國民黨出線，都需要團隊支持，國民黨若從全黨靠一人，到最後變成全黨剩一人，就沒有機會了，現在鴻海董事長郭台銘加入，對國民黨來說是助力，大家應該雙手歡迎。

(中時 )