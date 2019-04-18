鴻海集團董事長郭台銘17日宣布參加2020年總統大選，替政壇投下震撼彈。對此，中國大陸官媒表示，目前國民黨或民進黨黨內初選都充滿變數，但若郭台銘當選，兩岸關係將會出現緩解，對短期內台海局勢可能出現轉折；不過長期而言，不論誰當選，都不是台海局勢的決定因素。

據中國大陸官媒《環球時報》17日評論指出，郭台銘加入國民黨雖已有50年，卻實為政治素人。同時，郭台銘在中美都有大量投資，鴻海在大陸設廠最多，據稱雇有逾百萬大陸工人；同時他與川普關係良好，在後者入主白宮後，鴻海集團宣布在美大舉投資。

評論說，雖然郭台銘宣布參加國民黨內初選，但目前國民黨與民進黨黨內初選激烈且充滿變數，且目前高雄市長韓國瑜是否接受徵召仍是未知數；此外，2020年大選競爭形勢還有柯文哲這一特殊第三方變數，郭台銘「問鼎總統之路」將會十分曲折。

評論指出，若郭台銘明年成為臺灣地區領導人，兩岸緊張關係將會出現緩解，對短期內的台海局勢很可能產生轉折性意義，但台灣政治體制本身決定了政黨輪替導致台灣的兩岸政策間歇性變化，故雖然明年勝選對短期的台海局勢有關鍵意義，「但長遠而言它又不那麼重要，臺灣的體制決定了，國民黨和民進黨都不太可能在臺灣長期執政」。

環時評論最後稱，從宏觀角度看，臺灣內部的政治遊戲越來越無關緊要，它們當時可能很熱鬧，但都將被歷史忽略。所以大陸方面無需為那些遊戲分散過多精力，繼續歡迎與共同維護「九二共識」的力量在台執政，但如果下屆台當局繼續當前的激進政策，甚至更加極端，「也不是什麼了不起的事」，「在大陸、臺灣和美國三方的博弈中，最不怕台海攤牌的一方顯然是中國大陸」。

(中時電子報)