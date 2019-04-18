總統蔡英文18日至警政署出席警察制服換裝典禮，會後針對鴻海董事長郭台銘昨宣布投入國民黨內總統初選，稱是媽祖托夢要他出來為受苦受難的老百姓做好事，蔡英文表示，當總統「不是要問神，也不是要當神」，當總統要做的事情就是要照顧好台灣2300人的每一個人。

蔡英文表示，郭台銘經商有成，應該是一個可敬的對手，一家公司的大老闆，不過當總統必須認識到，總統有2300萬個老闆，所以心態上要調整一下。

(中時 )