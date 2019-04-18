花蓮地震 蔡英文致電蘇揆盡快處置 13:472019/04/18 工商 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文。(圖/本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮發生規模6.1地震， 總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統已致電行政院蘇貞昌院長，請行政團隊儘速掌握各地情況，確認各地是否有災情，若有狀況也要盡快處置。 張惇涵表示，稍早花蓮秀林鄉發生芮氏規模6.1級地震，蔡總統第一時間掌握到地震資訊，中央災害應變中心也立即成立，各部會正在確認回報各地狀況。請國人朋友留意官方訊息，對於未經證實的訊息也請謹慎查證。 (工商 ) #地震 #花蓮 #規模 #狀況 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文幕僚質疑賴清德 刻意遺忘、指控不實 00:162019/04/14 民進黨不走完初選 大選也跟著毀了 01:182019/04/14 蔡英文在復辟威權 04:092019/04/14 蔡英文玩陰加耍賴 羅智強4字預言賴清德下場 13:002019/04/14 林濁水籲蔡英文「走出初選恐懼症」 14:002019/04/14 宅神朱學恒 笑蔡英文數學不好 19:132019/04/14 傳言恐成真！名嘴驚爆小英2020最後一個殺手鐧 21:462019/04/14 政治勒索？苦苓：小英正在摧毀民進黨 13:492019/04/15 君無戲言是金ㄟ 徐巧芯：小英曾說只當一屆 22:462019/04/15 三件事讓蔡英文現形？網譏：還有臉講誠信 10:212019/04/16 政治熱門新聞 韓國瑜PK郭台銘 網路票選網友較挺他選總統 韓國瑜PK郭台銘 網路票選網友較挺他選總統 - 政治 回應郭參選 周錫瑋兩句話批評！ - 政治 是否支持郭台銘參選2020？32萬網友給答案 - 政治 不是小英！真正可能毀掉民進黨恐是「他」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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