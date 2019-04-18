花蓮發生規模6.1地震， 總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統已致電行政院蘇貞昌院長，請行政團隊儘速掌握各地情況，確認各地是否有災情，若有狀況也要盡快處置。

張惇涵表示，稍早花蓮秀林鄉發生芮氏規模6.1級地震，蔡總統第一時間掌握到地震資訊，中央災害應變中心也立即成立，各部會正在確認回報各地狀況。請國人朋友留意官方訊息，對於未經證實的訊息也請謹慎查證。

(工商 )