(14:38，更新送醫人數)花蓮今日下午13時許發生規模6.1強震，新北市發生7起電梯受困，另外各地災情陸續傳出，新店一名65歲男子遭矽酸鈣板砸傷，板橋區一名62歲男子遭玻璃割傷，萬里區一名50多歲男子不慎跌倒受傷，泰山區也有1男1女分別遭壓傷、跌倒送醫，共5人受傷送醫。相關災情將陸續更新。

(中時電子報)