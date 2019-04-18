花蓮強震》新北7人受困電梯 5人受傷 13:452019/04/18 中時電子報 黃眉青 、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 被搖醒！花蓮規模4.1地震 最大震度5級（圖/氣象局） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 (14:38，更新送醫人數)花蓮今日下午13時許發生規模6.1強震，新北市發生7起電梯受困，另外各地災情陸續傳出，新店一名65歲男子遭矽酸鈣板砸傷，板橋區一名62歲男子遭玻璃割傷，萬里區一名50多歲男子不慎跌倒受傷，泰山區也有1男1女分別遭壓傷、跌倒送醫，共5人受傷送醫。相關災情將陸續更新。 (中時電子報) #花蓮 #強震 #受傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 你累了嗎﹖花蓮站前「大師兄」舉重公仔斷腳仆街 17:132019/04/14 過火面積100平方公尺 浙江慈溪民房火警2死2傷 17:372019/04/14 前縣長傅崐萁將出獄 多人計畫接風 15:492019/04/16 9旬翁暗夜外出水摔倒 警及時尋獲助脫困 16:382019/04/16 蘇花改氣爆意外？ 虛驚一場 22:072019/04/17 花蓮邀老人體驗大車死角 04:102019/04/18 六萬一夕報廢？三星Galaxy Fold螢幕爆出碎裂災情 10:222019/04/18 6.1強震 台北捷運已恢復行駛 13:182019/04/18 影》花蓮強震 21樓搖晃慘況曝光 13:282019/04/18 強震！北市長安東路大樓傾斜 現場拉封鎖線 13:362019/04/18 社會熱門新聞 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 - 社會 不斷更新》花蓮6.1強震 各地災情一覽 - 社會 影》花蓮強震 21樓搖晃慘況曝光 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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