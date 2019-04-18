行政院院會上午通過《所得稅》法第17條修正案，確定增列長照扣除額12萬元，並且要排富，稅率定為20％，換算約個人月薪10萬元以上者會被排富，政院預估修法若順利在本會期通過，可追溯到今年1月起算，明年5月報稅就適用，預估有29萬人可受惠，稅損約20億元。

財政部表示，適用長照扣除額資格者，包括納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧的身心失能者。而排富條件則為適用稅率在20％以上、選擇股利及盈餘合計金額按28％分開計算應納稅額，或基本所得額超過670萬元者不適用。

政院表示， 之所以決定採定額扣除12萬元，是因為除了請外籍看護薪資，照顧機構，包括個人在家照顧，如果像是買尿布等費用都要蒐集發票，非常不便，為減輕壓力，決定制定定額扣除12萬元，預估有29萬人受益稅損20億元。如週四排入院會並順利通過，可回溯到今年1月1日，也就是到明年5月報稅時就適用。

(中時 )