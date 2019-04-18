花蓮強震 亞泥水泥原料外露濃煙密佈 13:542019/04/18 中時 張祈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 亞洲水泥新城廠外頭濃煙密佈，亞泥公關鄭湘慈回應，經確認為水泥原料灰塵揚起，機具皆無大礙。（張祈翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今下午1時許花蓮大地震，震央最大為花蓮秀林鄉6.1淺層地震，亞洲水泥新城廠外頭濃煙密佈，周遭居民擔心是有毒物質，都跑離家中，亞泥回應，經確認為水泥原料灰塵揚起，機具皆無大礙。 亞泥指出，地震一搖立即啟動廠內、礦區巡視，目前礦區並未受到影響，目前拍照巡檢部落及區外邊坡製作紀錄，而民眾擔心的廠內濃煙，則因水泥廠熟成設備晃動，機具沒有外傳震垮，請外界不用擔心。 (中時 ) #花蓮 #濃煙 #水泥 #亞泥 #機具 也許您會感興趣 推薦閱讀 台泥、亞泥營運看俏 西進水泥廠 迎Q2漲價利多 04:092019/04/14 中鼎教育基金會 深化產學界實務交流 04:092019/04/14 你累了嗎﹖花蓮站前「大師兄」舉重公仔斷腳仆街 17:132019/04/14 出獄前3天出手？傅崐萁今遭檢調約談 16:062019/04/15 國1楠梓水泥車側翻 駕駛幸運逃劫 17:402019/04/15 亞泥中國 首季獲利年增70~90％ 11:492019/04/16 前縣長傅崐萁將出獄 多人計畫接風 15:492019/04/16 亞泥中國 Q1獲利看增7成 04:102019/04/17 花蓮邀老人體驗大車死角 04:102019/04/18 國道3號聯結車爆胎火燒車 駕駛跳車逃火劫 12:562019/04/18 社會熱門新聞 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 - 社會 不斷更新》花蓮6.1強震 各地災情一覽 - 社會 影》花蓮強震 21樓搖晃慘況曝光 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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