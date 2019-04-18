花蓮地震 北市大樓傾斜 13:542019/04/18 中時 林郁平 、 陳科廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市長安東路發生大樓傾斜。(林郁平翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮18日下午發生規模6.1地震，北市4級，目前傳出北市長安東路二段有大樓傾斜，消防局已派員前往確認，發現大樓7樓以上斷裂傾靠到隔壁棟，警消目前已在現場拉傾封鎖線，人員疏散到附近的伊通公園，所幸並未傳出災情，將請土木技師前往鑑定受損程度。 花蓮地震 北市大樓傾斜 (中時 ) #北市 #大樓 #花蓮 #地震 #北市長 也許您會感興趣 推薦閱讀 中和潑水節 彩色泡泡夢幻登場 13:212019/04/14 你累了嗎﹖花蓮站前「大師兄」舉重公仔斷腳仆街 17:132019/04/14 石來運轉福至新北 潑水求好運 04:102019/04/15 磊山保經送暖17年 助弱勢築夢 04:102019/04/16 住宅地震險 全台投保僅三成 04:102019/04/16 改善汐止交通 高科技偵測器進駐 04:102019/04/16 天有不測風雲 投保天災險降風險 04:102019/04/17 花蓮邀老人體驗大車死角 04:102019/04/18 強震！北市長安東路大樓傾斜 現場拉封鎖線 13:362019/04/18 921震央拍地震遺址 拍到一半地震來 13:392019/04/18 社會熱門新聞 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 - 社會 不斷更新》花蓮6.1強震 各地災情一覽 - 社會 影》花蓮強震 21樓搖晃慘況曝光 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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