花蓮18日下午發生規模6.1地震，北市4級，目前傳出北市長安東路二段有大樓傾斜，消防局已派員前往確認，發現大樓7樓以上斷裂傾靠到隔壁棟，警消目前已在現場拉傾封鎖線，人員疏散到附近的伊通公園，所幸並未傳出災情，將請土木技師前往鑑定受損程度。

花蓮地震 北市大樓傾斜

(中時 )