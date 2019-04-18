遠百花蓮店3樓鄰近MUJI無印良品店外有4片大玻璃倒下，已緊急處理。（遠百提供）

花蓮大地震，今天（18日）下午1點01分發生地震規模6.1，最大震度7級，引來全民震驚，臉書、LINE立馬被地震消息洗板。

遠東百貨花蓮店3樓鄰近MUJI無印良品店外有4片大玻璃倒下，遠百稍早表示已先圍起來警戒並且清理，檢視硬體安全性。

目前新竹以南都沒有狀況，北部店點有零星物品掉落的情況，全台遠百沒有消費者受到影響。

量販方面，家樂福表示部分分店有物品掉落，目前沒傳出災情；愛買表示，花蓮店有商品零散掉落，目前已恢復，人員皆安全。

(中時 )