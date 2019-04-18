花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 14:092019/04/18 中時 郭家崴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 遠百花蓮店3樓鄰近MUJI無印良品店外有4片大玻璃倒下，已緊急處理。（遠百提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 遠百花蓮店3樓鄰近MUJI無印良品店外有4片大玻璃倒下，已緊急處理。（遠百提供） 花蓮大地震，今天（18日）下午1點01分發生地震規模6.1，最大震度7級，引來全民震驚，臉書、LINE立馬被地震消息洗板。 遠東百貨花蓮店3樓鄰近MUJI無印良品店外有4片大玻璃倒下，遠百稍早表示已先圍起來警戒並且清理，檢視硬體安全性。 目前新竹以南都沒有狀況，北部店點有零星物品掉落的情況，全台遠百沒有消費者受到影響。 量販方面，家樂福表示部分分店有物品掉落，目前沒傳出災情；愛買表示，花蓮店有商品零散掉落，目前已恢復，人員皆安全。 (中時 ) #花蓮 #遠百 #物品 #玻璃 #花蓮大地震 也許您會感興趣 推薦閱讀 你累了嗎﹖花蓮站前「大師兄」舉重公仔斷腳仆街 17:132019/04/14 台中大遠百母親節 珠寶秀加持買氣 15:422019/04/15 國外保養品、唇膏含毒 高檢署：擅進口恐觸法 16:282019/04/15 王思佳走光照 檢：非猥褻物品 14:482019/04/16 前縣長傅崐萁將出獄 多人計畫接風 15:492019/04/16 遠百母親節蛋糕2件95折 美麗購物節美妝滿3000送300 18:212019/04/17 花蓮邀老人體驗大車死角 04:102019/04/18 花蓮強震 台8線全線封路 台鐵宜蘭=花蓮鳳林停駛 13:542019/04/18 花蓮大地震 高鐵兩列車一度停駛 13:542019/04/18 花蓮大地震 高雄中鋼、捷運尚未傳出災情 13:512019/04/18 社會熱門新聞 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 - 社會 不斷更新》花蓮6.1強震 各地災情一覽 - 社會 影》花蓮強震 21樓搖晃慘況曝光 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。