花蓮下午1時1分發生芮氏規模6.1地震，位在衛福部12樓的社家署也明顯有感。社家署副署長祝健芳表示，地震讓辦公室的文件散落一地，署長簡慧娟上方的天花板裝潢甚至塌落在地，所幸因上廁所躲過一劫。衛福部部長陳時中、次長蘇麗瓊事後也上樓關切，目前無人受傷。

(中時 )