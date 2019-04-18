社家署天花板裝潢塌落 署長上廁所躲過一劫 14:012019/04/18 中時 林周義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮下午1時1分發生芮氏規模6.1地震，位在衛福部12樓的社家署也明顯有感。社家署副署長祝健芳表示，地震讓辦公室的文件散落一地，署長簡慧娟上方的天花板裝潢甚至塌落在地，所幸因上廁所躲過一劫。衛福部部長陳時中、次長蘇麗瓊事後也上樓關切，目前無人受傷。 (中時 ) #衛福部 #地震 #天花板 #署長 #廁所 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本便利店3徵兆揭治安好壞 看到禁用廁所就快閃 13:162019/04/14 警新舊制服玉山頂相遇 引千人感動 22:402019/04/14 台灣女恐怖衛生習慣 他嚇壞放生 15:122019/04/15 住宅地震險 全台投保僅三成 04:102019/04/16 天天1打3！李佳芬管教韓冰姊弟方式曝光 11:112019/04/16 天有不測風雲 投保天災險降風險 04:102019/04/17 痛痛女孩父親淚訴無助 籲衛福部停止上訴 16:122019/04/17 痛痛女孩父淚訴 別在傷口撒鹽 04:102019/04/18 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 13:272019/04/18 921震央拍地震遺址 拍到一半地震來 13:392019/04/18 生活熱門新聞 強震！北市長安東路大樓傾斜 現場拉封鎖線 - 生活 6.1強震！花蓮銅門震度7級 46年來最大震 - 生活 6.1強震 台北捷運已恢復行駛 - 生活 降血壓藥別碰這水果！副作用驚人 - 生活 嚇慘！氣象局：一週內不排除5以上餘震 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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