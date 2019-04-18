1906年4月18日舊金山大地震

台灣4月18日遭受震央在花蓮，規模達6.1的強震侵襲。而113年前，也就是1906年4月18日，美國舊金山曾遭受芮氏規模7.9的超級強震搖撼，隨後引發大火，重創當地。

由於震央位於靠近舊金山的聖安地列斯斷層上，從奧勒岡州到加州洛杉磯，甚至位於內陸的內華達州，都能感受到強震的威力。

據公開資料，當時政府官員因擔心，若公佈實際災情，可能影響當地房價，還有當地亟需重建所需的外來投資，因此聲稱死亡人數為478人。此外，許多在中國城的死亡人數並未列入計算。但後來持續統計，保守估計死亡人數超過3,000人，甚至可能達6,000人。

不過和強震與餘震相較，後來發生的火災造成的損失更大。雖然有部份火災是因強震所引發，但也有些是人為縱火所致。由於保險公司只理賠火災損失，而不理賠火災，因此有些人因為房屋震壞，乾脆放火焚燒，以獲得賠償。

以1906的標準估計，當時的損失超過4億美元（約123億台幣），但按照2018年的幣值來換算，損失高達112億美元（約3,500億台幣）。

(中時電子報)