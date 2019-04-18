花博持續創造話題與風潮，距離24日閉幕日僅剩最後倒數7天，市府歡迎民眾把握最後機會，參與花博盛會。（圖／台中市府提供）

網路最近傳出一篇貼文，指稱台中市長盧秀燕上任後，推出台中市民免費入園政策，造成13億元虧損，市民每人負債520元，比門票還貴，市府交通局長葉昭甫嚴正駁斥該傳聞，強調前市府規畫製發300萬張花博卡，預期300萬人可一次性免費入園，免費入園人數約160萬人，再加上去年開幕至年底持花博卡免費入園約50萬人，共約210萬人，尚較原規畫300萬人少，新政策並無導致花博進一步的虧損。

市府表示，今年起市府實施台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童免費入園優惠措施後，自元旦截至目前，免費入園人數約160萬人，如再加上去年開幕至年底持花博卡免費入園約50萬人，共約210萬人，尚較原規劃的300萬人少，新政策實施後提升市民參與率65％，新市府團隊解決既有問題，調整政策並多元行銷來增加人次數量，促進花博經濟效益。

葉昭甫指出，市府兼顧對全體市民的公平性與一致性，自今年1月1日起，實施台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童免費入園優惠，希望帶動花博經濟，促進地區發展，而免費入園人數也較持花博卡的入園人數大幅增加。

自今年1月1日至3月31日止，台中市民、中市新住民及全球12歲以下兒童參觀人次單日平均約1萬5180人，與2018年11月3日至12月31日未實施免費優惠政策期間，單日平均約9200人次相比，提升參與率約65％。

花博辦公室強調，網路貼文誤解市府發出的公文提及花博人力遇缺不補，花博業務人力雇用期間是依花博專案計畫期程及經費辦理，於花博展期結束應依計畫終止雇用契約，以符合市府整體人力管控原則。

此外，該公文發文時間為4月3日，距離花博閉幕僅剩不到一個月，如花博約用人員此時遇缺再補新進人員，恐無法短期內進行獨立作業，對相關工作幫助有限，原則上出缺不補。

針對花博期間對外的服務品質，花博辦公室說有，市府除建置完整志工系統為民服務，花博園區現場服務人力並由營管廠商依據契約派遣專業人員負責，可提供民眾良好觀光服務品質，現場服務人力均依契約辦理；而花博約用人員業務則以前期規劃、內部行政等為主。

市府說，盧秀燕上任後，陸續解決前市府遺留的各項問題，例如花博卡不公平爭議、AIPH延遲付款、外界反映園區沒有花卉等，還力邀有最美麗主持人美譽的白嘉莉代言行銷花博，成功創造話題。

另推出全台里鄰長、社區發展協會理事長、區村里守望互助隊揪團遊台中優惠專案，更請出日本知名攝影師蜷川實花，來台中介紹於后里園區「花舞館」開設的個展，還創下「六都首長大滿貫」參訪花博記錄，多元的行銷策略，成功吸引大批遊客造訪。

市府強調，新政策並無讓台中花博進一步虧損，新市府團隊積極多元行銷，以多樣活動和調整園區內容來吸引眾多參觀人潮，持續創造話題與風潮，距離24日閉幕日僅剩最後倒數7天，歡迎民眾把握最後機會，參與花博盛會。

(中時 )