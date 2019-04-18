第23屆卡達田徑亞錦賽預計21日登場，中華隊今午在桃園機場授旗，沒想到卻碰到突如其來的花蓮6.1級大地震，所有成員都驚嚇不已，幸好代表團成員都安全無恙。

中華田徑隊授旗遠征卡達，理事長葉政彥祭出奪金10萬、銀牌6萬、銅牌3萬元的獎金，鼓勵所有選手努力爭取佳績。(黃邱倫)

中華田協秘書長王景成表示，所有選手在吃完便當後陸續出關，突然一場大地震讓大家都驚魂未定，在教練與管理員統計後並無大礙，代表隊將如期出發。

中華田協副理事長吳清標代表葉政彥理事長授旗給總教練孫念祖，吳清標鼓勵選手在國外第一要務就是保護自己的安全，然後再全心全力的爭取好成績。

王景成代表葉理事長宣布本屆奪金選手可獲10萬元獎金、銀牌6萬元、銅牌3萬元，接力隊獎金加倍，破全國紀錄者依成績難度計算，教練可獲選手1/2獎金。

王景成說，中華隊上屆拿下1金、1銀、1銅，本屆由各國好手都全部報名參賽，難度非常高，因此目標保住1金，但銀牌與銅牌希望能各拿2面。

中華隊總教練孫念祖表示，目前最穩定的仍是男子標槍鄭兆村，如果有正常發揮的話，很有機會拿到金牌，其他有奪牌機會的分別是男子200公尺楊俊瀚、男子110尺跨欄陳奎儒、男子400公尺接力、男子標槍黃士峰等人。

鄭兆村說，曾在10年前往卡達參加世界中學運動會，當時杜哈都還在四處建蓋，塵土飛揚，這次去應該可以看到最漂亮的杜哈了吧！

鄭兆村表示，東京奧運資格賽從5月開始，這次亞錦賽是最好的調整機會，希望能在5月中上海鑽石賽以及5月下旬的台灣國際邀請賽一舉達到85公尺奧運參賽標準。

(中時電子報)