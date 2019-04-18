全國警察今日更換新式制服，北市海拔最高的派出所是北投警分局竹子湖派出所比其他服勤單位要面對更惡劣的氣候環境，北投警分局表示，新式制服從材質、剪裁、結構都是針對第一線勤務重新設計，增加舒適性和方便性及散熱性，且方便穿脫及收納；另警便服原穿著皮鞋，新制改為短靴、具包覆性，降低受傷機率，彈性鞋底讓雙腳更舒適，竹子湖派出所員警在換穿新制服後，執勤更加方便與舒適。

員警強調，現在季節正好是竹子湖海芋季，自3月29日登場，北投分局換上新制服為民眾服務，至4月28日為止，31天的活動期間有12天例假日實施交通管制，加強疏導當地車流，以及取締、拖吊違規停車。

海芋季交管期間，尚有4月20、21、27及28日，詳細交通管制資訊如下，在此，也呼籲民眾能配合管制措施：

一、上山管制點為「仰德大道與至誠路口」及「至善路2段1巷口」，管制時間從上午8時至下午3時，持通行證（條）的自小客（貨）車除外。

二、下山管制點為「陽明路與中橫街口」，管制時間為下午2時至晚間6時；「格致路與凱旋路口」則視仰德大道下山車流狀況，彈性管制下山。

三、竹子湖地區道路管制時間為上午9時至晚間6時，湖田橋往西、經海芋大道至往中正山的岔路口為順時鐘單行管制，頂湖段採單向通行且禁止迴轉。

海芋季活動期間北投分局也會視陽明山區交通狀況機動調整管制時間及範圍，呼籲賞海芋民眾儘量搭乘大眾運輸交通工具，另請駕駛人提前改道行駛或利用替代道路下山，維護交通安全與順暢。

(中時 )