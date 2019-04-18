兩位得獎者高淑專（左）、盧志松（右）提前出席領獎。（廖德修攝）

周大觀2019年第22屆全球熱愛生命獎章得主，今（18）日由馬英九前總統、周大觀文教基金會創辦人周進華、Hi-Q董事長張永聲等人一同揭曉，共有20位全球各地的生命勇士獲獎。其中石雕勇士盧志松、美容口足畫家高淑專提前出席領獎，分享奮鬥有成的故事，也將在中正紀念堂舉辦感恩聯展。

馬英九前總統致詞時表示，自已是周大觀基金會的頭號志工，參與相關活動已22年。他強調，基金會舉辦的活動已引起世界各國媒體廣泛報導，這個獎項堪稱「生命諾貝爾獎」，獲獎的生命鬥士非常值得推崇。

基金會創辦人周進華則說，22年來已表揚跨越5大洲、來自64國的383位熱愛生命獎章得主，並持續義助全球最弱勢的29萬多名癌童，大家一起用愛抗癌、活出希望，並永續推動兩岸及全球關懷生命系列公益活動。今年20位得獎者是從全球2723位候選人脫穎而出，相當不易，他們將在9月20日至27日在台北會合受獎，並展開全台生命走透透系列公益活動。

今天提前出席領獎的是石雕勇士盧志松、美容口足畫家高淑專，兩人分別從馬英九前總統手中接過獎座，並且請他在自己的石雕、畫作成品上簽名留念，互動的過程非常溫馨，在場人士無不動容！兩人除了感謝主辦單位的肯定，也把自己的故事與外界分享，並期許身心受到挫折的人們不要輕言放棄，要熱愛生命，奮鬥不懈，才能活出自己的美好人生！

此外，鴻海董事長是近日最夯的新聞人物，周進華說，這次獲獎者之一李曉光就是由郭台銘推荐。李曉光是富士康深圳廠員工，全身曾經有逾70％燒燙傷，由公司提供他生活所需，後來他發揮電腦長才，對公司的貢獻度逾百億元。第13屆（2010年）頒獎典禮是在圓山飯店舉行，郭台銘還親自出席，當時有2位來自黑龍江的得獎者，也是由他推荐獲獎。

(中時 )