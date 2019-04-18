在洋基效力第12個球季的老將賈納（Brett Gardner），打出超戲劇性的生涯第100轟，面對世仇紅襪，第7局賈納掃出逆轉的滿貫炮，幫助洋基5比3獲勝，系列賽2場橫掃紅襪，而去年世界大賽衛冕軍紅襪仍在美聯東區墊底。

紅襪先發投手艾沃迪（Nathan Eovaldi）主投6局只被打3支安打、失1分，紅襪打線也在前2局就先攻得3分，6局打完紅襪還握有3比1領先優勢。

比賽關鍵在7局下半，紅襪換投後讓洋基逮到機會，先打出安打再接連2保送，形成1出局攻佔滿壘。紅襪再緊急換投遊貝瑞瑟（Ryan Brasier）接替，面對老將賈納投出96.7英哩(約155.6公里)的速球被逮中，轟出關鍵滿貫炮一棒逆轉戰局，讓賈納忍不住舉起右手振臂歡呼，休息室的隊友們更是興奮到頂點，賈納的生涯百轟就如此關鍵地在滿場洋基球迷面前達標。

賈納也是洋基隊史第4位生涯百轟是滿貫砲的球員，紅襪今天輸球後苦吞3連敗，上季奪冠後本季表現判若兩隊，目前19場比賽只拿6勝，佩卓亞（Dustin Pedroia）傷後歸隊只打1打席就退場，去年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）打擊率跌到只剩2成陷入低潮，讓紅襪戰況雪上加霜。

(中時電子報)