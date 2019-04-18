花蓮縣18日下午1點01分發生規模4級以上地震，桃園機場捷運公司第一時間依照SOP執行清車作業，並啟動中斷營運接駁作業，並開啟全線軌道照明，經巡軌作業確認線上無任何異狀，已於13：45全線恢復正常營運。

(中時 )

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