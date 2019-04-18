鴻海董事長郭台銘昨宣布參加國民黨總統初選；前民進黨主席許信良今受訪表示，郭台銘如果選，台灣就會變成「階級之爭」。

被問到，郭台銘有能力處理詭譎、危險的兩岸及國際關係？他認為，「我不認為在這方面是行家，他與美國上面的關係是很虛假」。

許信良今天出席「台灣的定海神針」國際論壇，被問到郭台銘參選總統一事表示，郭台銘很強，是大資本家，「所有小資產階級都會崇拜大資本家，非常強」，但他個人認為，郭台銘如果選，台灣就會變成「階級之爭」，階級之戰會非常強烈，要有一個很照顧弱勢的人來對抗郭，若沒有弱勢族群支持一個很強的人來對抗郭，是很困難的。

至於郭台銘可否化解目前詭譎的國際關係，還是他更危險？許信良說，「我不認為在這方面是行家，他與美國上面的關係是很虛假」，例如郭打電話給白宮，這是笑話而已。

他說，川普雖然曾經接見過他，但是美國政府，不是川普個人，美國是有其戰略立場，他不認為郭台銘在這方面有任何優勢。

郭台銘與中國關係會成為他參選阻力？許信良說，美中對抗，郭的個人關係，就特別擅於處理兩岸及複雜、危險的台美關係嗎？他個人不以為然；這部分需要專家。

他認為，需要有經驗且受到各方信賴的領袖，而非成功的生意人，郭的國際關係搞得非常壞，川普也是搞得很壞。

(中時 )