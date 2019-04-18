啟用才半年 花蓮火車站三樓震後成水池 14:082019/04/18 中時 張祈 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 受到強震影響，花蓮火車站三樓水管嚴重破裂，候車區成為水池。（張祈翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到強震影響，花蓮火車站三樓水管嚴重破裂，候車區成為水池。（張祈翻攝） 花蓮今中午發生規模6.1級大地震，去年10月才啟用的花蓮火車站三樓水管嚴重破裂，候車區成為水池，讓民眾大傻眼，台鐵局公關翁惠平指出，因地震導致水管斷裂，初步搶修已停止漏水，待清潔後可恢復正常，其餘無異狀。 (中時 ) #花蓮 #車站 #水池 #火車 #水管 也許您會感興趣 推薦閱讀 建構5G城市 上海跑贏全球 04:092019/04/14 你累了嗎﹖花蓮站前「大師兄」舉重公仔斷腳仆街 17:132019/04/14 平鎮火車站北移 立委呂玉玲反對 19:242019/04/15 豐潭段城鎮之心鐵道綠廊開工 期帶動地方發展 23:032019/04/15 城鎮之心鐵道綠廊動工 串聯各車站 04:102019/04/16 前縣長傅崐萁將出獄 多人計畫接風 15:492019/04/16 林鐵16日起復停鹿麻產車站 地方盼吸遊客遊竹崎照 20:132019/04/16 市議會預算通過 嘉市府將導入智慧科技執法 23:412019/04/16 花蓮邀老人體驗大車死角 04:102019/04/18 花蓮強震 台8線全線封路 台鐵宜蘭=花蓮鳳林停駛 13:542019/04/18 社會熱門新聞 花蓮地震 北市大樓傾斜 - 社會 花蓮大地震 遠百花蓮店玻璃應聲倒 - 社會 不斷更新》花蓮6.1強震 各地災情一覽 - 社會 影》花蓮強震 21樓搖晃慘況曝光 - 社會 花蓮6.1大地震 北市大安區公所天花板倒塌 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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