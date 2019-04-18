受到強震影響，花蓮火車站三樓水管嚴重破裂，候車區成為水池。（張祈翻攝）

花蓮今中午發生規模6.1級大地震，去年10月才啟用的花蓮火車站三樓水管嚴重破裂，候車區成為水池，讓民眾大傻眼，台鐵局公關翁惠平指出，因地震導致水管斷裂，初步搶修已停止漏水，待清潔後可恢復正常，其餘無異狀。

(中時 )