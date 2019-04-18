今（18）日13點01分全台發生4級以上有感地震，地震規模6.1，震央在花蓮縣秀林鄉深19km，也讓不少明星紛紛在社群媒體關心粉絲，其中偶像演員邱昊奇直接在社群網站寫下「就說媽祖會生氣吧」。

邱昊奇一席話引發網友及粉絲大笑。（圖／資料照）

花蓮發生芮氏規模6.1的地震，最大震度甚至高達7級，不少明星都表達關心，男星邱昊奇也PO出「就說媽祖會生氣吧」，打臉前一天鴻海董事長郭台銘的媽祖託夢選總統說。

而其他明星們也紛紛報平安，並寫下當時地震他們的狀況，李佳薇立刻抱兩隻狗小孩衝出家們，也有藝人寫下趕快打給家人報平安。

在 Instagram 查看這則貼文 。 邱昊奇（@haochichiu）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 17 日 下午 10:09 張貼

(中時電子報)