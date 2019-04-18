花蓮強震 偶像男星：「就說媽祖會生氣吧」 14:102019/04/18 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 今（18）日稍早花蓮強震，不少藝人都在社群網站上關心粉絲，其中實力派偶像演員邱昊奇寫下花蓮強震 男星：「就說媽祖會生氣吧」讓不少人笑了出來。（圖／邱昊奇IG） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（18）日13點01分全台發生4級以上有感地震，地震規模6.1，震央在花蓮縣秀林鄉深19km，也讓不少明星紛紛在社群媒體關心粉絲，其中偶像演員邱昊奇直接在社群網站寫下「就說媽祖會生氣吧」。 邱昊奇一席話引發網友及粉絲大笑。（圖／資料照） 花蓮發生芮氏規模6.1的地震，最大震度甚至高達7級，不少明星都表達關心，男星邱昊奇也PO出「就說媽祖會生氣吧」，打臉前一天鴻海董事長郭台銘的媽祖託夢選總統說。 而其他明星們也紛紛報平安，並寫下當時地震他們的狀況，李佳薇立刻抱兩隻狗小孩衝出家們，也有藝人寫下趕快打給家人報平安。 在 Instagram 查看這則貼文 。 邱昊奇（@haochichiu）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 17 日 下午 10:09 張貼 (中時電子報) #媽祖 #地震 #郭台銘 #邱昊奇 #李佳薇 #帥哥 #鮮肉 也許您會感興趣 推薦閱讀 媽祖遶境 各自表述的宗教政治學 04:092019/04/14 媽祖婆們都在彰化 信眾呼喊：女神，快相遇吧！ 16:012019/04/14 白沙屯媽祖、大甲媽相繼進台中 林孟令推祖母倰轎腳 19:542019/04/15 住宅地震險 全台投保僅三成 04:102019/04/16 白沙屯媽祖回鑾為何蓋綠帆布？專家揭背後原因 14:212019/04/16 大甲媽北巡駐駕 長者稜轎腳感恩媽祖慈悲 18:172019/04/16 陸行動閱讀商機 飆至169億人幣 04:092019/04/18 進喔！進喔！白沙屯媽祖回鑾安座 04:102019/04/18 媽祖希望誰當總統？ 04:102019/04/18 和媽祖攀關係 這總統曾讚媽祖好美 10:262019/04/18 娛樂熱門新聞 許志安激戰黃心穎又有影片流出 網狠酸：安心上床 - 娛樂 郭董表態選總統 她點出若當選恐裁掉這兩項 - 娛樂 被Nono偷拍私密照 鮪魚現身暴哭：誠心道歉是必要的 - 娛樂 - 中時 花蓮強震 偶像男星：「就說媽祖會生氣吧」 - 娛樂 愷樂被地震嚇到沒穿褲就逃命！謝忻邊尖叫邊穿褲 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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