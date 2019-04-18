70歲蔡清海第3次參觀花博，成為第700萬幸運兒。（陳淑娥翻攝）

花博700萬幸運兒誕生囉！新竹市遊客蔡清海之前一次購買10張門票，今天第3次造訪逛花博，幸運成為第700萬名遊客，外埔園區園長蔡勇勝代表市府贈送1支iPhone XS等大獎，總價值超過5萬元。

市長盧秀燕上任後，自1月1日起開放市民憑身分證、新住民憑居留證、全球12歲以下兒童憑各國護照享免費入園，花博經濟效益浮現。

台中花博入園人數預計今日突破700萬，市府人員同步在后里森林、馬場、外埔、豐原等園區等待第700萬名遊客入園，中午左右由來自新竹的蔡清海從外埔園區入場，成為幸運兒。

70歲蔡清海表示，今天是他第3次參觀花博，之前他買了10張花博票，今天來使用最後1張，真的「不敢相信」，直說自已「怎麼那麼幸運！」蔡清海說，他最推薦花博外埔園區智農館，傳達共享自然的理念，花博即將結束，還沒來看的遊客腳步要快，不然就來不及了。

新聞局長吳皇昇表示，市府持續以多元策略行銷花博，日前邀請藝人白嘉莉無酬擔任台中代言人及台中花博親善大使行銷台中，也邀請各縣市首長參觀花博，希望藉由名人知名度，讓更多人了解並前往花博園區參觀，花博展期至4月24日，再6天就要閉幕，歡迎大家把握機會前往參觀。

第700萬名遊客獲得禮物包括iPhone1支、觀光旅館住宿券1張、吉祥物娃娃全家福一組(5隻)、澎湃大禮箱1份(包括精美花博紀念杯組、霧峰香米、行動電源、防災包、花舞館保溫杯、精美套裝茶杯組、文創伴手禮、花博紀念提袋、石虎家族L夾＋扇子、花博專輯)。

其他園區也同步舉辦慶祝活動，同樣由后里森林園區園長紀英村、馬場園區園長陳育正、豐原葫蘆墩園區園長張鈞然致贈豐富大禮，讓同一時間通過匝口的遊客共同感受歡樂氣氛。

(中時 )