班班有冷氣政策，市議員黃婉如認為，建議電費應該由市府或家長會負擔。（甘嘉雯翻攝）

市府去年喊出目標3年內斥資12億元經費，於桃園市國中小學共有7192間教室裝設冷氣，但至今年107學年度，國中冷氣裝設率46.29％、國小更只有7.54％，皆不到一半，市議員劉茂群、黃婉如、謝美英等人要求需加快腳步，另外使用者付費卻讓弱勢學生困擾，「難道他們不能進教室嗎？」議員期盼電費由市府或是家長會買單。

「難道弱勢的學生要把椅子搬到外面坐上課嗎？」黃婉如表示，弱勢學生生活恐怕都有問題，班班有冷氣政策又標榜「使用者付費」，教育局長高安邦表示，只要導師認可就能不用付費，但又遭質疑「貼標籤」、「在傷口上灑鹽」。

劉茂群指出，新學校裝冷氣沒問題，但老校是否要先改看電源？「若辦活動少一點揮霍，用來當國中小學電費，這樣就夠了」，也能讓弱勢的家長少一點擔憂，而謝美英、楊家俍議員也關心冷氣裝設問題。

高安邦說，各教室都有卡片使用，今年教育局編列2億預算，將協助剩餘國中小學進行冷氣安裝，由於市內老舊校舍占近7成，同時以八德國中、大竹國小、龜山國小3校為冷氣裝設示範學校外，也會考量老舊校舍，協助更新老舊電路、改善教室通風設備等，讓冷氣發會最大效益。

(中時 )